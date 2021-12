Dakar: Nasser Al-Attiyah assume favoritismo | AutoSport

Apesar da Audi ter um conceito de carro totalmente novo e das principais equipas do plantel terem enveredado pelos novos T1+, Nasser Al-Attiyah não faz a ‘coisa’ por menos e assume-se como favorito a vencer a prova. Depois de ter vencido em 2019 e terminado no segundo lugar em 2020 e 2021, o facto de Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel terem rumado à Audi – que tem tudo a provar no Dakar – talvez o ajudem a sentir-se assim, acrescentando ainda que a mudança dos regulamentos é boa para si: “Estou muito feliz com o novo regulamento, T1+, penso que vai fazer com que as coisas sejam muito interessantes. Ninguém sabe ainda quem serão os mais rápidos nas pistas, mas espero que este Dakar seja para nós, acho que este é o momento certo agora para ganhar o Dakar. Estou pronto, fisicamente, mentalmente. Fizemos muitos quilómetros com o novo T1+ e cada vez me vejo a mim próprio como o favorito”, disse.