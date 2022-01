Dakar: Nasser al Attiyah a caminho da quarta vitória, segunda com a Toyota? | AutoSport

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) chegaram ao dia de descanso do Dakar com uma vantagem de cerca de 50 minutos para três equipas: Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota), Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) e Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota/Toyota Gazoo Racing).

Tudo porque os que têm sido os seus perseguidores mais efetivos, Sebastien Loeb/Fabian Lurquin, se perderam na sexta etapa e com isso ficaram longe da frente, eles que durante toda a semana deram quem mais luta deu a Attiyah. Desta forma, Nasser e Mathieu, chegam ao dia de descanso com uma vantagem útil.

Começaram o Dakar com o tempo mais rápido no prólogo 12m44s à frente do seu concorrente mais próximo, Sébastien Loeb, na etapa 3, novo bom resultado para Nasser/Mathieu, levou-os a aumentar a liderança geral, aumentando a sua vantagem para 37m40s, sempre face a Loeb, mostrado que controlavam a corrida a partir da frente: “foi novamente uma boa etapa e recuperámos mais tempo em relação a Sebastien (Loeb). Vimo-lo a cerca de 40km e ficou claro que ele tinha tido um problema. Isto fez-nos mudar um pouco a nossa estratégia para o dia, e decidimos concentrar-nos apenas em mantê-lo longe”, disse Al-Attiyah.

No dia seguinte, nova etapa ganha por Nasser/Mathieu, a sua segunda vitória neste Rally Dakar, conseguindo alargar a sua vantagem na classificação geral para 38m05s: “foi novamente um bom dia para nós, não tivemos quaisquer problemas. Agora é tentar manter este ritmo para os próximos dias” disse Al-Attiyah, que no dia seguinte não teve as linhas das motos, para ajudar à navegação, com Loeb a apanhá-lo na etapa e a recuperar algum tempo, colocando a diferença em 35m10s: “fizemos novamente um bom trabalho, e o Mathieu foi simplesmente espantoso com a sua navegação. Fomos um pouco cautelosos, decidimos guiar junto ao Sebastien (Loeb) durante os últimos 100km. Sabíamos que, se ficássemos com ele, poderíamos restringir a nossa perda de tempo a menos de três minutos. Continuo também muito satisfeito com o desempenho da nossa Toyota Hilux, que se está a portar lindamente”, disse, Al-Attiyah, que aproveitou um novo dia menos bom de Loeb e Lurquin na etapa seis para passar o seu avanço para os 50 minutos, que não sendo decisivos, permitem-lhe manter o controlo da prova, arriscando o mínimo possível. Estamos a caminho da quarta vitória de Nasser al Attiyah no Dakar, a segunda com a Toyota?