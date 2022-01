Dakar: Nasser al Attiyah, 5, Sébastien Loeb, 4… | AutoSport

Uma das nuances deste Dakar é que é também a primeira prova do novo Mundial de Todo o Terreno e entre as novidades está o facto de todos os dias os concorrentes inscritos pontuarem nas etapas que realizam.

Contudo, como pode ver na lista em baixo, nem todos os concorrentes inscritos no Dakar estão também inscritos no Mundial, pelo que quem pontua para o Mundial são apenas os concorrentes da lista abaixo. Assim, e passado que está o primeiro dia de prova, o score é simples: Nasser al Attiyah, 5, Sébastien Loeb, 4, etc..

Concorrentes inscritos no Mundial de Todo o Terreno. Na imagem, as cinco provas que fazem parte da competição…

TOYOTA GAZOO RACING

201 Nasser Al-Attiyah (QAT)/Mathieu Baumel (FRA)

205 Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Michael Orr (GBR)

222 Lucio Alvarez (ARG)/Armand Monleon (ESP)

X-RAID MINI JCW TEAM

203 Jakub Przygonski (POL)/Timo Gottschalk (DEU)

216 Denis Krotov (RAF)/Konstantin Zhiltsov (RAF)

223 Sebastian Halpern (ARG)/Bernardo Graue (ARG)

BAHRAIN RAID XTREME

208 Nani Roma (ESP)/Alex Haro Bravo (ESP)

211 Sébastien Loeb (FRA)/Fabian Lurquin (BEL)

MD RALLYE SPORT OPTIMUS

243 Pierre Lachaume (FRA)/Stéphane Duple (FRA)

254 Jean-Rémy Bergounhe (FRA)/Gérard Dubuy (FRA)

OT3 BY OVERDRIVE

301 Cristina Gutierrez Herrero (ESP)/François Cazalet (FRA)

303 Seth Quintero (USA)/Dennis Zenz (USA)

308 Guillaume de Mévius (BEL)/Kellon Walch (USA)

PH-SPORT

307 Jean-Luc Pisson (FRA)/Jean Brucy (FRA)

316 Lionel Costes (FRA)/Christophe Tressens (FRA)

333 Marco Carrara (ITA)/Enrico Gaspari (FRA)