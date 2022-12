Dakar: Nasceu o novo MINI John Cooper Works Rally Plus | AutoSport

A X-raid apresentou hoje o novo MINI John Cooper Works Rally Plus, o carro que faltava na categoria T1+ para acompanhar a Toyota e a BRX. Está pronto para competir no próximo Dakar.

O carro é mais potente, e insere-se na categoria T1+ criada para este ano de 2022. O novo carro da Mini conta com uma redução significativa de CO2 através da utilização de combustível inovador HVO, um novo combustível muito mais ‘limpo’.

O novo carro da X-raid já irá competir no próximo Dakar 2023, a equipa levará dois MINI John Cooper Works Plus na categoria T1+ com o qual pretendem ter uma palavra a dizer na luta pela vitória.

O MINI JCW Rally Plus funciona com combustível HVO de segunda geração – o biodiesel é feito a partir de gorduras vegetais usadas e garrafas de plástico, por exemplo.

A potência do motor já não será regulada por um limitador de ar, mas sim electronicamente. Juntamente com o combustível HVO, a X-raid consegue assim uma enorme poupança de CO2.

O MINI JCW Rally Plus baseia-se no Rally MINI JCW de tração integral e mantém a aparência típica do MINI em muitas áreas. As alterações exteriores têm a ver com as regras T1+, a frente mais longa e mais larga e as asas mais largas. Além disso, os engenheiros otimizaram a aerodinâmica, o que melhorou o arrefecimento dos travões e amortecedores.

A categoria T1+ foi introduzida em 2022 e é uma mistura dos regulamentos 4×4 e buggy.

Por exemplo, o MINI JCW Rally Plus apresenta tração integral, emparelhado com uma maior distância entre eixos, maior largura de vias e maior curso da suspensão. No entanto, a capacidade de controlar a pressão dos pneus do cockpit é reservada para a categoria dos buggy.

A 31 de Dezembro de 2022, o MINI JCW Rally Plus irá celebrar a sua estreia no prólogo do Dakar 2023.