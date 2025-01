Dakar: Nani Roma vence etapa 10, Lategan regressa à liderança da geral

A última etapa do Rali Dakar proporcionou uma emocionante batalha nas dunas do Empty Quarter, com Nani Roma a sair vitorioso e Henk Lategan a reassumir a liderança da classificação geral dos automóveis.

A etapa começou com Yazeed Al-Rajhi /Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) no comando, tendo largado em terceiro lugar. Rapidamente ganhou terreno a Nasser Saleh Al-Attiyah /Edouard Boulanger (Dacia Sandrider), passando à frente do seu rival Dacia e de Mattias Ekström /Emil Bergkvist (Ford Raptor). No entanto, o dia piorou para Guillaume de Mévius /Mathieu Baumel (Mini JCW Rally 3.0i) com problemas mecânicos a apenas 10 quilómetros da especial, obrigando-o a parar durante 35 minutos antes de retomar a sua viagem. Entretanto, a dupla sul-africana Guy Botterill e Dennis Murphy, depois do aparatoso acidente de ontem não conseguiu iniciar a etapa.

À medida que a competição se desenrolava, Nasser Al Attiyah caiu na tabela classificativa, depois de se ter perdido por volta da marca dos 9 km. Quando chegou ao km 45, já estava a mais de sete minutos de Mattias Ekström e Al Rajhi. Se na geral dos automóveis era Yasir Seaidan dos Challenger a liderar no controlo do quilómetro 45, nos Ultimate era Joan ‘Nani’ Roma /Alex Haro (Ford Raptor) a destacar-se à frente de Lucas Moraes (BRA)/Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux). Henk Lategan (ZAF)/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) estavam ainda longe dos primeiros lugares, mas ganhavam tempo a Al Rajhi, que iniciou a etapa como líder da classificação.

A batalha intensificou-se ao quilómetro 83, quando Al Rajhi parou durante quase cinco minutos. No controlo ao quilómetro 97, voltou a ser Nani Roma o mais rápido com Moraes em segundo e Daniel Schröder (DEU)/Henry Köhne (DVolkswagen WCT Amarok) no terceiro posto, que manteve depois de ter sido o terceiro no controlo anterior.

Para Nani Roma a etapa corria na perfeição e ao chegar à Assistência, era o mais rápido, carimbando o triunfo nesta dura etapa nas dunas. Lucas Moraes foi segundo, a apenas 18 segundos do vencedor e Schröder já a cinco minutos da referência, à frente Juan Cruz Yacopini (ARG)/Daniel Oliveras (Toyota Hilux Overdrive) e de Cristina Gutiérrez (ESP)/Pablo Moreno (Dacia Sandrider) que fizeram uma excelente etapa e terminaram no top 5.

O dia para João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0d/X-Raid Mini JCW Team) terminou com um 13º posto.

As contas da geral

A liderança de Al Rajhi durou pouco e Lategan regressou ao primeiro lugar nesta etapa, com 2min27seg. de vantagem para Al Rajhi, com Ekstrom a manter a terceira posição, perdendo à volta de dois minutos para o líder (+26min46seg) . Al-Attiyah também perdeu quase cinco minutos para Lategan e está agora a 30min21seg da liderança e Mitch Guthrie fecha o top 5 da geral dos Ultimate (+54min). João Ferreira manteve o nono posto, atrás de Serradori, Yacopini e Quintero, com Prokop a fechar o top 10.

Foto: Red Bull Contente Pool