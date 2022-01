Dakar, Nani Roma: “Passamos por cima da moto, felizmente ele estava afastado” | AutoSport

É uma situação recorrente no Dakar e cada vez que um piloto de motos cai, e logo a seguir ao topo de uma duna, o perigo que algo suceda é imenso e este é já o segundo caso reportado neste Dakar. anteontem, Giniel de Villiers sucedeu-lhe o mesmo, algo que foi reportado aos Comissários, e também a Nani Roma, que passou por cima duma moto, felizmente não do piloto, que estava caída após uma duna. O piloto é Tiziano Internò, dorsal #73, que conduz uma mota na categoria ‘Original by Motul’, que inclui motos e quads que correm sem assistência. Nani Roma explicou que depois de Internò ter caído numa duna e não ter dado o alarme para avisar outros concorrentes: “Passamos por cima da sua moto. Felizmente ele estava um pouco afastado da moto, e não vimos nada.

David Castera (diretor da prova) estava acima de nós com o helicóptero. Mas nem sequer o sentimos, nem reparámos que tínhamos passado por cima da moto. Tivemos muita sorte”, disse, com alívio.