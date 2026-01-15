Dakar, Nani Roma: “Lamento o que aconteceu ao Lategan”

Nani Roma está em segundo lugar, a 8m40s de Nasser Al-Attiyah e, apesar da distância para o lider ainda ser considerável, num Dakar, pouco ou nada significa. O espanhol encurtou a distância para o líder e reconheceu que não foi um mau dia.

No entanto, lamentou os problemas de Henk Lategan encontrou, com muitas dificuldades para chegar ao fim devido a problemas mecânicos.

“Foi difícil no início. Ultrapassámos dois carros e havia imenso pó. Depois, quando os passámos antes da assistência, tentámos manter a consistência. Vimos o Lategan parar e temos pena por ele — nunca é bom ver alguém que está a lutar ter um problema mecânico, mas faz parte deste desporto. Para ser honesto, não foi um dia mau. Tentámos manter-nos super focados.”