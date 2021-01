Dakar: Nani Roma impressionado com a estreia do BRX

Nani Roma e Sébastien Loeb estreiam o BRX no Rally Dakar. Para Loeb, as coisas têm sido mais complicadas na primeira semana do Dakar, mas para Roma, o Dakar está a ser ‘mais suave’. Atualmente, Roma está na quinta posição da geral, a cerca de uma hora da liderança de Stéphane Peterhansel.

Ao dirtfish.com, Roma afirmou que “em seis dias com este carro, a falha que encontrei com este carro foi um macaco, o que tem sido muito positivo.

“Anteontem fizemos uma boa etapa. Diverti-me muito a pilotar nestas pistas de areia. Apesar de dois furos e do ‘macaco’ ter falhado, conseguimos chegar ao final”, explicou Roma sobre a etapa 6 do Rally Dakar.

“Não esperávamos que fosse assim, com um novo carro e uma nova equipa. Esperávamos mais problemas, mas só tivemos problemas com o ‘macaco’, por isso, está a ser muito positivo”, finalizou o vencedor do Dakar nas motos em 2004 e nos carros em 2014.