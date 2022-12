Dakar/Mundial de TT (W2RC): Peterhansel, Carlos Sainz, Mattias Ekström, duas de Audi, três de Mini | AutoSport

Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Mattias Ekström e Guerlain Chicherit juntam-se a Nasser Al Attiyah, Sébastien Loeb e Yazeed Al Rajhi no Mundial de TT, com a curiosidade dos homens da Audi fazerem o Dakar e Marrocos de Audi e as restantes três provas…de Mini T1 Plus…

Após o lançamento bem sucedido do Mundial de TT (W2RC) em 2022, todas as grandes estrelas dos autos confirmaram a sua presença para a temporada 2. É um ‘line up’ de sonho que irá competir pelos títulos de 2023.

Nos carros: Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Mattias Ekström e Guerlain Chicherit juntam-se a Nasser Al Attiyah, Sébastien Loeb e Yazeed Al Rajhi.

Todos os grandes nomes estão agora inscritos num campeonato que acaba de subir… dois degraus.

Nos autos, T1, a batalha, dominada por Al Attiyah-Baumel (campeões mundiais reinantes) e Loeb-Lurquin, vai ficar muito mais feroz em 2023! A principal ofensiva vem de Sven Quandt que decidiu tentar roubar-lhes os holofotes, adotando uma estratégia variável!

O chefe alemão dos programas da Audi e da Mini, que está a celebrar o 20º aniversário da equipa que criou em 2002, decidiu dar um ‘golpe’ ao inscrever entrar Peterhansel, Sainz e Ekström e os seus companheiros de equipa no ranking dos pilotos e navegadores do campeonato o que vai dar um élan bem diferente à competição.

No Dakar e no final do ano, no Rallye du Maroc, o trio estará equipado com Audi de fábrica, com a qual marcarão pontos individualmente. Nas outras três rondas, o chefe da equipa X-raid dar-lhes-á a oportunidade de conduzir a sua terceira e nova geração Mini T1+.

Um 4×4 com dimensões ‘body-builder’ que fará a sua estreia agora em janeiro nas mãos de Sebastian Halpern, que irá correr toda a temporada ao volante deste T1+.

O outro desafio vem de Guerlain Chicherit, que fez o seu regresso no Rallye du Maroc 2022 e que decidiu agarrar a sua parte do bolo de 2023. O piloto da GCK Racing mostrou o seu potencial com o BRX Hunter desde o início pelo que poderá ser um dos contendores.

Isto é suficiente para reavivar a corrida pelos títulos do Campeonato do Mundo dos pilotos e navegadores, mas também o título dos fabricantes com a X-raid Mini JCW, terceira em 2022 atrás da Toyota Gazoo Racing e Bahrain Raid Xtreme, a poder contar com os seus jokers: ‘Peter’, Sainz e Ekström.

A Toyota pode ficar descansada com a sua dupla vencedora de 2022, Al Attiyah-Al Rajhi, que será apoiada por Erik Van Loon e Juan Cruz Yacopini. Bahrain Raid Xtreme, que terminou a temporada apenas com Loeb no BRX Hunter, irá colocar em campo uma equipa mais forte, pois além dos franceses Loeb e Chicherit, ‘Orly’ Terranova será o terceiro homem da BRX. Para além destes pilotos, Mathieu Serradori, agora diretamente apoiado pela Century Racing Factory, decidiu também juntar-se à festa no novo CR6-T, um buggy de nova geração que utiliza um novo motor turbo. Entre os ‘lobos solitários’, Martin Prokop e o seu Ford Orlen Benzina e o estreante Magdalena Zajac com Marek Czachor num Rally Toyota Proxcars TME também poderão fazer boas provas.

E a China está também a chegar ao W2RC 2023! A Hanwei Motorsport, com duas equipas nacionais em SMG e BAIC ORV, entrou como fabricante, com os pilotos Zhang Guoyu e Zi Yunliang acompanhados pelo experiente navegador Jean-Pierre Garcin.

No final, temos um total de 19 carros e 4 fabricantes.