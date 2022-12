Dakar/Mundial de TT (W2RC): Categoria T5 com mais e melhores Camiões | AutoSport

O Mundial de TT (W2RC) ganha ‘tração’ nas diversas categorias, e uma delas é a

Categoria T5, a dos Camiões. Nesta categoria há três equipas oficiais: Projecto 2030, MM Technology e Fesh Fesh Group estão mais uma vez inscritos, este último agora com dois camiões.

Embora Kees Koolen tenha ficado em vantagem na batalha do ano passado, o chefe da MM Technology, Martin Macik dominou a primeira parte da época e estará ansioso por se vingar em 2023. Para a temporada 2, Tomas Vratny juntar-se-á a Albert Llovera, duplicando as hipóteses da equipa de Fesh Fesh.