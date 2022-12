Dakar/Mundial de TT (W2RC), Categoria T4: algumas mudanças, regressa a Polaris | AutoSport

O Dakar, prova que marca o arranque do Mundial de TT (W2RC), também na Categoria T4, estão previstas algumas mudanças. Há uma marca que regressa, bem como uma nova equipa para o detentor do título do W2RC 2022, Rokas Baciuska. O jovem lituano irá agora competir pela Red Bull Can-Am Factory Team.

Três “filhos de…” também estarão presentes nas fichas de resultados.

Na South Racing Can-Am com Bruno Conti de Oliveira, uma das revelações do Rallye du Maroc que é nada menos que o filho de Rodrigo Luppi di Oliveira, que estará presente com os regulares Guayasamin, Taylor e Seaidan.

Outra pepita descoberta em Marrocos é Pau Navarro, o filho do chefe de equipa da FN Speed.

No clã Cobant-Energylandia, o filho de Marek Eryk será o terceiro membro da família Goczal, com Michal a competir pelo título no T4. Com o regresso da Polaris, não é apenas uma história familiar mas a história da SSV que regressa ao W2RC. O fabricante americano que foi o primeiro a ganhar o Dakar em SSV em 2012 está de volta com a última geração do seu 2000cc RZR Pro R.

A equipa pioneira da Xtreme Plus Polaris Factory será representada pelo vencedor do Dakar em 2016 Michele Cinotto e pelo japonês Shinsuke. Juntamente com Rebecca Busi (HRT Technology) e Nicolas Cavigliasso (Drag’on Rally). Teremos um total de 14 participações em T4.