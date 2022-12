Dakar/Mundial de TT, Categoria T3: João Ferreira inscrito no W2RC | AutoSport

O T3 é outra categoria do Dakar/Mundial de TT (W2RC) e a nova colaboração entre a Red Bull e a Can-Am tem tudo para abalar realmente as coisas. Se olharmos para o pódio do campeonato de 2022, ‘Chaleco’ Lopez e Cristina Guttierez, vemos a equipa da Red Bull Can-Am Factory.

Já na Red Bull Off-Road Junior Team USA será o vencedor do T4 no Dakar 2022, Austin Jones e também Seth Quintero um jovem de 20 anos que no ano passado em 13 etapas, venceu 12.

Mitch Guthrie corre com um T3-M da MCE5 na Red Bull Off-Road Junior Team USA. Esta máquina é fundamental para a ambição da equipa de desenvolver um veículo híbrido em linha com os últimos regulamentos da FIA para o Dakar 2024.

A X-raid e a Yamaha fizeram uma parceria com um novo programa de fábrica com a marca japonesa. Equipado com um ‘protótipo leve’ desenvolvido durante o campeonato de 2022 pela equipa de Sven Quandt, Ricardo Porém e João Ferreira estão entre os sete pilotos equipados com um veículo de última geração, o Yamaha X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype no Dakar, mas só João ferreira está inscrito no campeonato.

A South Racing Can-Am acrescenta aos seus habituais pilotos Fernando Alvarez, David Zille e Dania Akeel, o ‘nosso’ Hélder Rodrigues!

Com Jean-Luc Ceccaldi-Pisson num Zephyr (JLC Racing), Claude Fournier (Team BBR Pole Position 77) e Aliyyah Koloc (Buggyra ZM Academy), haverá um total de 14 inscrições no campeonato, ainda que no Dakar corram bem mais.