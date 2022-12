Dakar: Muitos candidatos ao top 10 | AutoSport

Para lá dos favoritos, que passam pela Toyota, BRX e Audi, este ano um pouco menos a Mini, como se calcula candidatos a vencer ao pódio, e aos melhores lugares do Top 10, mas há sempre um conjunto de Outsiders a considerar para o Top 10.

Achamos que a Mini, que vai competir neste Dakar com dois novos John Cooper Works Plus na categoria T1+ terá menso hipóteses que a concorrência direta porque os pilotos são menos competitivos, embora o polaco Kuba Przygonski já tenha provado que consegue obter bons resultados. De Sebastian Halpern espera-se menos, mas um top 10 é perfeitamente alcançável. Já Denis Krotov e khalid Al-Qassimi, que correm com os Mini John Cooper Works Buggy, como vários outros pilotos, são candidatos ao top 10 e nada mais do que isso.

Se falarmos em níveis de favoritismo, claramente Al-Attiyah, Loeb, Peterhansel e Sainz estão num primeiro nível, seguidos de Giniel de Villiers (Toyota Gazoo Racing), Mattias Ekstrom (Audi Team Audi Sport), Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux T1+, Overdrive Racing), Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme), Guerlain Chicherit (BRX Hunter T1+ GCK Motorsport) e Kuba Przygonski (X-Raid MINI JCw Team).

Num terceiro nível colocaríamos Sebastian Halpern (X-Raid Mini JCW Team), Brian Baragwanath (Century Racing Factory Team), Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) e Khalid (X-Raid Mini JCW) e por fim, num quarto nível, sem ordem específica, Mathieu Serradori (Century Century Racing Factory Team), Martin Prokop Cze (Ford Orlen Benzina Team), Vaidotas Zala (BRX Hunter T1+ Teltonika Racing), Benediktas Vanagas (Toyota Gazoo Racing Baltics), Erik Van Loon (Toyota Overdrive Racing)

Christian Lavieille (Optimus Md Md Rallye Sport) e Denis Krotov (X-Raid Mini JCW Team).

Claro que há sempre muita coisa a alterar a ordem natural das coisas, mas isso é o Dakar a ser Dakar…