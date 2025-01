Dakar: Mitchel Van Den Brink vence Etapa 1 nos Camiões

Mitchel Van Den Brink / Jarno Van De Pol / Moises Torrallardona (IVECO POWERSTAR) venceram a primeira etapa do Dakar 2025 nos Camiões. A tripulação do Iveco esteve na frente durante grande parte da etapa, em luta com outro Iveco o do navegador português Paulo Fiuza.

Foi a tripulação de Fiuza – Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (IVECO POWERSTAR) a destacar-se nos primeiros quilómetros da etapa liderando o primeiro terço do troço do dia, em luta com Mitchel Van Den Brink. No entanto, a meio da etapa, Fiuza acabou por cair para a quarta posição, com Van Den Brink na frente, seguido de Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (MM TECHNOLOGY POWERSTAR) e Ales Loprais / David Kripal / Darek Rodewald (IVECO POWERSTAR).

Macik ainda liderou, tal como Loprais, que assumiu o comando depois do meio da etapa e parecia encaminhado para a vitória. No entanto, Mitchel Van Den Brink vinha a recuperar terreno e no final acabou por vencer a etapa, por um minuto e 40. Loprais ficou em segundo , Macik em terceiro e Paulo Fiuza acabou o dia na quinta posição, já a 22 minutos da liderança. E também esta a ordem da geral.

