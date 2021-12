Dakar, Mini corre ‘por fora’ | AutoSport

Sem pilotos de ponta a Mini pode ser a grande surpresa deste Dakar, já que Jakub ‘Kuba’ Przygonski já provou ser dos melhores pilotos de TT do mundo, e entra para esta prova com o carro que venceu as duas últimas edições.

A Mini corre com três MINI JCW Buggy, num alinhamento que conta com Jakub Przygonski/Timo Gottschalk, o segundo Buggy é conduzido pelos dois argentinos Sebastian Halpern e Bernardo ‘Ronnie’ Graue. Os dois já completaram três ralis em conjunto com X-raid esta temporada. Denis Krotov e Konstantin Zhiltsov correm com o terceiro MINI JCW Buggy.

O saudita Yasir Seaidan e o seu navegador russo, Alexey Kuzmich disputaram a Taça do Mundo de TT, e foram segundos, correm com um MINI JCW Rally. Para a espanhola Laia Sanz, será um Dakar particularmente emocionante, já que não é apenas a sua estreia no MINI All4 Racing, mas também nos autos, ele que tem vários Dakar de moto.

A lista de inscritos conta ainda com o MINI JCW Rally do letão Vaidotas Zala, que como se sabe leva Paulo Fiúza ao lado. Tendo em conta que tanto os Audi, BRX e Toyota são novos, as equipas com carros ‘convencionais’ e já muito testados, pode tirar partido da fiabilidade das suas máquinas, de modo a alcançarem bons resultados.