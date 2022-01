Dakar, Miguel Barbosa: “quarto Dakar, quatro terminados e este é o ponto mais importante” | AutoSport

Doze anos depois Miguel Barbosa, navegado por Pedro Velosa, regressou à grande maratona de todo-o-terreno e completou hoje com sucesso o seu primeiro Dakar na Arábia Saudita. Aos comandos de uma Toyota Hilux T1 e inserido na estrutura da Overdrive, Miguel Barbosa, oito vezes campeão de Portugal de Todo-o-Terreno, acrescenta ao seu currículo esta participação asiática àquelas que completou em África e na América do Sul.

“O objetivo era terminar esta participação sem problemas, foi isso que fizemos. O objetivo foi concluído. Foi um Dakar difícil. Este foi o nosso quarto Dakar, quatro Dakar terminados e este é o ponto mais importante neste momento, bem como a experiência adquirida nesta prova”, referiu o piloto do BP Ultimate Vodafone Team em Jeddah, após concluir a derradeira etapa do Rally Dakar 2022.

Miguel Barbosa estreou-se no Rali Dakar em 2006 quando a competição teve, com um tremendo sucesso, partida de Portugal sendo nessa edição o “Rookie of the Year”, prémio destinado ao melhor entre o que disputavam a prova pela primeira vez. Repetiu a experiência em 2007, quando a prova ainda se disputava em África. Voltou a disputar a prova rainha do TT mundial em 2010, desta feita, na América do Sul. A 44ª edição que, pelo terceiro ano consecutivo se disputou na Arábia Saudita, arrancou a 1 de janeiro. Ao longo de 14 dias foram disputados um prólogo e 12 etapas, num total de 8.177 quilómetros, 4.258 dos quais disputados ao cronómetro.