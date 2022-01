Dakar: Miguel Barbosa com arranque atribulado | AutoSport

O regresso ao Dakar do oito vezes campeão de Portugal de Todo-o-terreno não começou da melhor forma para a dupla Miguel Barbosa/Pedro Velosa que tiveram um prólogo bastante atribulado na etapa que ligou Jeddah a Ha’il.

“Foi um dia péssimo. Tivemos problemas de transmissão e ainda não sabemos se também de diferencial ou mais alguma coisa. O certo é que ficamos sem tração. Também tivemos um furo logo ao quilómetro sete. Sem tração acabamos por nos enterrar a meio da especial e demorámos muito tempo a conseguir sair. Foi muito difícil” explica Miguel Barbosa que acrescenta:

“Quero realçar o bom trabalho do Pedro tanto a nível de mecânica como a desenterrar o carro. Na ligação paramos para tirar uma transmissão e de seguida fizemos 600 quilómetros. Tudo isto vai comprometer os próximos dias. Vamos partir de trás e ser forçados a fazer muitas ultrapassagens” referiu o piloto do BP Ultimate Vodafone Team que disputa o Dakar aos comandos de uma Toyota Hilux T1 e inserido na estrutura a Overdrive.

Amanhã os concorrentes terão pela frente uma especial de 334 km e mais 212 km de ligação nas paisagens montanhosas do norte da Arábia Saudita que fazem parte dos contrastes de percurso que o Dakar apresenta. A areia já faz parte do “menu” e por enquanto apresenta-se em forma de trilhos numa etapa que será um quebra-cabeças no que à navegação diz respeito. Segundo a organização o foco estará nos co-pilotos e quem tentar optar por um atalho será penalizado.