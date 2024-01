Dakar, Mattias Ekström venceu o prólogo, Audi na frente | AutoSport

Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) foram os mais rápidos no prólogo que marcou o arranque do Dakar, batendo Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota Gazoo Racing) por 23s nos 28 Km da tirada, que serve apenas para ordenar os concorrentes para a 1ª etapa da prova que já contará para a classificação geral da prova.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) foram terceiros a 38s, na frente dos irmãos Marcos Baumgart/Kleber Cincea (BRX Prodrive X Rally) e Christian Baumgart/Alberto Andreotti (BRX Prodrive X Rally) uma boa surpresa, embora para já, apenas numa curta tirada. Krzysztof Holowczyc/Lukasz Kurzeja (Mini X-Raid) foram sextos na frente de Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport), com Lionel Baud/Lucie Baud (Toyota Overdrive Racing), Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Orlen Jipocar Team) e Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century Racing Factory Team) a fecharem o top 10.

É natural que alguns concorrentes não tenham querido andar mais rápido, pois a importância da ordem na estrada nesta fase inicial de uma prova de duas semanas, esbate-se um pouco, ainda que faça alguma diferença, pois serão sempre mais carros para se ultrapassar e quando se anda mais rápido que os concorrentes à frente, normalmente, perde-se sempre algum tempo com as dobragens.

Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) foram 11º, na frente dos vencedores do ano passado, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) que cederam 1m01s. Seguiram-se Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Gazoo Racing Baltics), Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), outros dos favoritos aos primeiros lugares.

Na estreia da Ford Ranger, Nani Roma/Alex Haro Bravo (M-Sport Ford World Rally Team) foram 16º, com o primeiro português da lista a surgir no 22º lugar: Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (Mini X-Raid Arijus Team).

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) foram 34º, outro português surgiu em 37º, Pau Navarro/Gonçalo Reis (Mini X-Raid), outro dos favoritos, no 41º lugar surge Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Overdrive Racing), na frente de Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota Gazoo Racing), 44º com o terceiro português dos autos em 52º: Gintas Petrus/José Marques (MD Petrus Racing Team).

O percurso escolhido pela ASO foi bem diferente de 2023, com zonas de navegação e traçado sinuoso, o que explica um pouco as diferenças existentes.

O percurso escolhido pela ASO foi bem diferente de 2023, com zonas de navegação e traçado sinuoso, o que explica um pouco as diferenças existentes. De referir que o principal interesse deste prólogo termina nos 10 primeiros, pois só estes escolhem a sua ordem de partida, os restantes partem na classificação que terminaram o prólogo.

Resumindo, Audi em 1º, 7º e 34º, Toyota Gazoo Racing em 2º e 15º, BRX em 3º e 12º, os brasileiros da X-Rally ficaram em 4º e 5º, o melhor carro da X-Raid foi sexto, e da Toyota Overdrive em 8º.

Classificação Online – CLIQUE AQUI