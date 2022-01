Dakar, Mattias Ekström: “sempre optei por um andamento seguro e não ataquei a fundo” | AutoSport

Mattias Ekström e Emil Bergkvist (Audi RS Q e-tron) foram a única dupla da Audi a terminar no top 10, em nono lugar. Também eles perderam 1h45m para encontrem a rota certa logo na fase inicial da prova, mas a dupla sueca, que competiu apenas pela segunda vez no Dakar, a primeira na categoria dos autos no Dakar, ficaram satisfeitos por terem feito grandes progressos na aprendizagem: “Os meus companheiros de equipa deram-me muitas dicas”, disse Ekström, bicampeão do DTM e campeão mundial de Rallycross. “Encontrei um ritmo cada vez melhor. As dunas continuam a ser o meu grande desafio. O Stéphane e o Carlos têm muitos anos de experiência no Dakar. Eu sempre optei por um andamento seguro e não ataquei a fundo.” O fato da equipa com menos experiência no deserto ter alcançado o melhor resultado foi uma bela recompensa pelo seu árduo trabalho.

Dia após dia, os escandinavos melhoraram da 23ª para a nona posição. Com a vitória na 8ª etapa e dois outros bons três resultados, provaram o seu progresso constante numa disciplina onde a experiência conta mais do que em outros tipos de competição automóvel.