Dakar, Mattias Ekström: “Ontem, na suspensão, havia três porcas soltas e quando caíram, partiu-se a suspensão…” | AutoSport

Ontem, Mattias Ekström perdeu a esperança da vitória à geral devido à quebra da sua suspensão, com o sueco a deixar claro que foi um erro da equipa, mas hoje, entre Al Duwadimi e Ha’il, conquistou a sua segunda vitória em etapas do ano, após o triunfo no prólogo.

No entanto, este sucesso não diminui a sua desilusão por já não poder lutar pelo pódio em Yanbu: “Fizemos uma boa etapa. Tivemos um pequeno excesso de velocidade, não sei qual será o valor da penalização, por isso vamos ver. Mas fizemos uma boa etapa. Gostei dela desde o início até ao fim.

Não tivemos grandes problemas, por isso foi um bom dia. Ontem, na suspensão traseira esquerda, havia três porcas que estavam soltas e, quando caíram, partiram a suspensão traseira esquerda e tivemos de esperar pela assistência para trocar as peças. Para mim, é muito embaraçoso que, enquanto equipa, não sejamos capazes de voltar a colocar o carro nas melhores condições, quando estávamos em tão boas condições após a primeira semana, para começar já depois de trinta quilómetros.

Sem dúvida que é devastador para o Emil, para mim e para toda a equipa, quando se tem a oportunidade de subir ao pódio do Dakar. Para mim, é o mais difícil e o melhor que se pode conseguir no desporto automóvel. Ficarei desiludido durante muito tempo pelo que aconteceu ontem, mas já passou à história e temos de tirar toda a experiência que pudermos deste rali, mas é definitivamente difícil de aceitar e de engolir”.