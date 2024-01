Dakar, Mattias Ekstrom: “muito satisfeitos com a nossa posição atual” | AutoSport

Mattias Ekstrom realiza o seu quarto Dakar, e está bastante bem encaminhado para melhorar o seu nono lugar conseguido com a Audi em 2022. O ano passado a prova não lhe correu bem, foi 14º, mas este ano à entrada da segunda semana de prova é segundo da geral atrás do seu colega de equipa, Carlos Sainz

Mattias Ekström/Emil Bergkvist chegaram ao segundo lugar da geral, graças ao terceiro lugar de sexta-feira na etapa maratona de 48 horas: “Estou muito feliz, apesar de termos ficado presos na areia uma vez no ‘Bairro Vazio’”, disse o antigo campeão do mundo de rallycross e campeão do DTM: “O nosso carro funcionou na perfeição. A navegação foi difícil. O Emil teve de encontrar o caminho certo e eu tive de encontrar um ritmo adequado. Podemos estar muito satisfeitos com a nossa posição atual.”