Dakar: Mattias Ekstrom e Audi vencem prólogo | AutoSport

Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RS Q E-Tron E2) do Team Audi Sport venceram o prólogo de abertura do Dakar batendo Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive HunterT1+) da Bahrain Raid Xtreme por um segundo com Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RS Q E-Tron E2) do Team Audi Sport em terceiro a 11s. Quarto posto para Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) da Toyota Gazoo Racing a 12 segundos com Guerlain Chicherit/Alex Winocq (BRX Prodrive Hunter) da GCK Motorsport logo a seguir a 13s da frente. Seguiram-se Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Rs Q E-Tron E2 Team Audi Sport), Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive), Jakub Przygonski/Armand Monleon (Mini John Cooper Works Plus X-Raid), Orlando Terranova /Alex Bravo (BRX Prodrive Hunter) e a fechar o top 10 Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux/Toyota Gazoo Racing).

Para já, dois Audi no pódio, o vencedor de 2022, Nasser al Attiyah fora dos três melhores, três audi no top 6, o que é normal, o melhor dos novos Mini T1+, apenas na oitava posição, Os BRX em segundo, quinto e nono, os toyota quarto, 10º (Lategan) e 13º (de Villiers).

Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) foram 11º e podem ser uma das boas surpresas deste Dakar.

Gintas Petrus e José Marques (MD Optimus/Petrus Racing) foram 45º a 1m39s da frente.

Quem não teve muita sorte foram Vaidotas Zala e Paulo Fiúza, que correm neste Dakar com o novo BRX Hunter T1+, mas furaram e perderam 5m43s: “Início muito interessante, primeira curva à direita, pneu traseiro esquerdo furado. Claramente, escolhemos uma pressão demasiado baixa. O Dakar está apenas a começar!”

Classificação Online – CLIQUE AQUI