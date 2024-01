Dakar, Matthieu Serradori: “Estou muito feliz pela equipa e por mim…” | AutoSport

Quem brilhou na etapa 9 foram Mathieu Serradori e Loïc Minaudier conduziram o seu Century até ao terceiro lugar, o que constitui um facto inédito este ano, com os pódios das especiais monopolizados pela Toyota, Audi e BRX. O seu desempenho é ainda mais notável se tivermos em conta que a dupla francesa é a única equipa equipada com tração às duas rodas no top 15 do dia. Ao volante, Serradori obteve o seu melhor resultado desde a sua vitória em 2020 na etapa 8, a última até à data alcançada por um privado. Assim, ascende ao sexto lugar da classificação geral, ultrapassando Guerlain Chicherit e Martin Prokop. A quinta posição, ocupada por Giniel de Villiers, está a apenas 3’32” do seu alcance. A dupla da Century Racing Factory Team despede-se assim do CR6, antes de mudar para um 4×4 com o último modelo do construtor sul-africano.

O primeiro pódio de Matthieu Serradori na nona etapa do rali elevou-o do oitavo para o sexto lugar na classificação geral. Apenas 3 minutos atrás de Giniel de Villiers, o piloto da Century Racing ainda tem hipóteses de terminar entre os cinco primeiros em Yanbu: “Para mim a etapa foi perfeita, com a terceira posição para mim. Estavamos em ataque total, a navegação foi boa com meu copiloto Loïc Minaudier. Não tivemos erros, nem furos. Estou muito feliz pela equipa e por mim”.