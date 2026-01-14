Dakar, Mathieu Serradori: “Eu precisava desta vitória”

Ainda faltam pouco mais de 11 meses para o natal, mas Mathieu Serradori já recebeu a sua prenda. A vitória na etapa 10 do Dakar, a primeira de Century é o culminar de muito trabalho e determinação. O francês admitiu que forçou muito o andamento e que arriscou, mas o resultado está à vista e este triunfo é já um belo presente para o piloto:

“Hoje não deixámos nada para trás na pista! Estava louco esta manhã e acelerámos um pouco demais nos primeiros 30 quilómetros. O Loïc disse-me para me acalmar ou correríamos o risco de um desastre, e ele tinha razão. Eu precisava desta vitória, estou muito feliz. Ganhámos nas duas rodas motrizes do Dakar três vezes e hoje provámos que a Century consegue montar um carro competitivo e fiável. É como se o Natal tivesse chegado mais cedo, é incrível.”