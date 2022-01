Dakar, Mathieu Serradori: “Estamos de volta ao jogo” | AutoSport

Não há muitos casos no Dakar semelhantes ao de Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century/SRT Racing), que começou o Dakar na 31ª posição e já recuperou até ao 10º lugar. Naquela que é a sua sétima edição do mítico rally-raid, após três participações numa moto, chegou a esta prova com o top 10 na mira, mas as coisas começaram mal.

Após um mau primeiro dia, Mathieu Serradori recuperou bem nas últimas etapas e está de volta à corrida: “Ainda estamos muito longe na classificação geral, mas ainda não acabou, temos de conseguir manter o top 10 na segunda semana. Estamos de volta ao jogo e vamos dar o nosso melhor, podem ter a certeza disso”.

Foto Horacio_Cabilla