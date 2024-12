Dakar: Mathieu Serradori ‘converte-se’ às quatro rodas motrizes

Consciente de que o objetivo do Top 5 é cada vez menos realista devido à diferença de desempenho entre os 2WD e os T1+, Serradori trabalhou com a Century Racing para desenvolver um 4×4 que lhe permitisse competir com os melhores e que conduzirá pela primeira vez no Dakar em 2025. Armado com o seu CR7, está determinado a perseguir o seu sonho de ganhar o Dakar… um dia ou outro.

Mathieu Serradori é bem conhecido nos rally raid pelas suas performances notáveis no Rali Dakar. Atualmente compete pela equipa Century Racing Factory Team, e tem sido o único piloto verdadeiramente privado a alcançar posições de destaque no top 10 do Dakar. Compete com um Buggy SRT de tração nas duas rodas e já venceu etapas no Dakar.

Foi nas duas rodas que Mathieu Serradori se familiarizou pela primeira vez com o Dakar, convertendo o seu estatuto de piloto de enduro de topo a nível nacional com um 51º lugar no seu batismo na areia na América do Sul (2009).

A sua permanência na categoria foi recompensada com um 21º lugar no ano seguinte.

Após uma pausa de alguns anos, foi com o duplo chapéu de piloto e preparador de buggy que participou na edição peruana de 2019. E no ano seguinte, mais uma vez em parceria com Fabian Lurquin (atual copiloto de Sébastien Loeb), o piloto da região do Var impôs-se como um dos pilotos a contar, terminando em 8º lugar na classificação geral final.

Nesse ano, o seu desempenho deslumbrante na etapa 8 fez deste diretor de empresa do sector elétrico o primeiro verdadeiro piloto amador a vencer uma etapa especial do Dakar desde Guy Deladrière em 1988.

Na mente de Jean-Louis Schlesser, Serradori afirmou-se como a pólvora seca capaz de se bater com os grandes construtores, defendendo o romantismo e a estética dos veículos de duas rodas motrizes. Para além de ter vencido a categoria em três ocasiões, levou o seu buggy CR6 da casa ao 7º lugar na classificação final de 2022. Foi também o ano da sua primeira participação com Loïc Minaudier.

Tal como Mathieu Serradori, Loïc Minaudier está na lista de partida do Dakar pela décima vez. Ele também começou no enduro, ganhando o título francês National 1 em 2011. Nas suas cinco aparições consecutivas numa moto, ele mostrou tenacidade e consistência exemplares, o que o levou ao 23º lugar na hierarquia em 2019.

“Até agora, tinha sempre conduzido uma moto de duas rodas motrizes e estava ligado a ela, mas fiquei muito entusiasmado desde o início do desenvolvimento do CR7. E o aumento do desempenho é notável. Com o buggy, podíamos competir nas secções realmente rápidas, a mais de 100 km/h, mas ficávamos para trás em todas as travessias de dunas e recomeços, por exemplo. Quando o peguei pela primeira vez nas mãos, em abril, no Morocco Desert Challenge, fiquei surpreendido com a sua eficácia. Agora estamos a ganhar velocidade. Fizemos testes na Namíbia, na África do Sul e em Marrocos. E no Rali de Marrocos, apesar de estarmos inscritos como Open por razões regulamentares, os nossos tempos colocam-nos no topo da tabela.

Pretendemos ser os outsiders no Dakar. Vai ser muito complicado para todos e há muito tempo que não é tão aberto. Os percursos divididos e as 48h Chrono vão abrir novas perspetivas em termos de estratégia. É provável que seja uma dor de cabeça, mas eu e o Loïc trabalhámos muito para isso. Nos últimos quatro ou cinco anos, o Dakar tem sido uma grande parte da minha vida e o meu sonho é ganhá-lo. É por isso que estou muito contente com o Dakar. É por isso que sou muito exigente e procuro todos os pequenos pormenores. Por isso, não sei se será este ano, mas esperemos que seja um marco.

Palmarés no Dakar

2024: 10º (1º 2WD)

2023 : 12e

2022: 7º (1º 2WD)

2021 : 44e

2020: 8º (1 vitória em etapa, 1º 2WD)

2019 : Retirada na 4ª etapa (carro)

2012: 25º (motos)

2011: 21º (motos)

2009: 51º (motos)