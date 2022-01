Dakar, Martin Prokop: “não temos velocidade de ponta e temos de lidar com isso” | AutoSport

Martin Prokop foi o terceiro classificado do dia, mas ainda assim ficou frustrado com o resultado, pois o carro não foi suficiente para lutar por mais. ainda assim terceiro lugar da geral, não é nada mau: “Não posso dizer que tenha sido um bom dia porque vi que não temos velocidade. Atingimos o pico máximo aos 152, 155 km/h, e vejo tipos a ultrapassar-nos como se nada fosse. Não cometemos erros nenhum, nem o meu navegador, que fez um trabalho soberbo. Infelizmente, não podemos mudar a velocidade de ponta, pelo que temos de lidar com isso. Terei de lutar de uma forma diferente. Espero que isso chegue para um bom resultado…”, disse.