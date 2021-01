Dakar: Martin Macík vence a etapa 9

Martin Macík levou o seu camião, apelidado de “Charles”, à vitória na especial do dia. O checo afastou-se dos Kamaz de Airat Mardeev e de Dmitry Sotnikov, para terminar aproximadamente com 2:30 de vantagem. Anton Shibalov perdeu 4:12 para o vencedor do dia, mas pouco menos de dois minutos para o líder geral da classificação Sotnikov.

Aliaksei Vishneuski ocupava o primeiro lugar no primeiro Way Point, apenas dois segundos à frente do detentor do título Andrey Karginov e sete à frente de Anton Shibalov. O líder geral da classificação Dmitry Sotnikov foi empurrado para o décimo lugar, mas apenas 1:20.

Faltando pouco mais de 100 km, Macík estava na liderança, mas apenas três segundos em frente de Airat Mardeev. A 40 km do final, Macík instalou-se na liderança com uma vantagem de 1:12 sobre Mardeev. Dmitry Sotnikov continuava em terceiro lugar, com 2:08 de desvantagem.

No final Macík foi o vencedor da etapa e na geral Sotnikov tem agora 45 minutos de vantagem para Shibalov e 1h13 para Mardeev.