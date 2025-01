Dakar: Martin Macik assegura a quarta vitória na etapa e reforça a liderança

Martin Macik continua a dominar no Rali Dakar 2024, garantindo a sua quarta vitória na etapa da competição. O piloto checo aumentou a sua liderança na geral para quase duas horas e meia, terminando a etapa com 5 minutos e 45 segundos de vantagem sobre Vaidotas Zala, navegado por Paulo Fiuza e 6 minutos e 52 segundos sobre Ales Loprais.

O atual campeão mostrou mais uma vez a sua consistência e ritmo, assumindo o controlo da etapa após 78 km e nunca mais olhando para trás. Apesar da pressão inicial de Mitchel van den Brink, Macik aumentou a sua liderança ao longo da especial.

Enquanto Macik manteve a sua liderança, a verdadeira batalha do dia desenrolou-se entre Vaidotas Zala e Ales Loprais. A meio do percurso, os dois estavam numa disputa renhida, a pouco mais de quatro minutos do líder. No entanto, Zala conseguiu ultrapassar Loprais na parte final da etapa, garantindo o segundo lugar.

Macik venceu a etapa 8, Loprais, por sua vez, continuou a sua impressionante forma com mais um pódio, diminuindo a diferença para van den Brink na classificação geral. Mitchel van den Brink, que começou o dia em força ao registar o melhor tempo provisório após 54 km, teve dificuldades à medida que a etapa avançava. O piloto neerlandês acabou por perder terreno para Macik, caindo para quase duas horas e 30 minutos de atraso na classificação geral. Vaidotas Zala e Paulo Fiuza ficaram em terceiro nesta etapa.

As contas da geral

Macik mantém-se na liderança com quase 2h e meia de vantagem para Van der Brink, com Loprais a pouco mais de cinco minutos do segundo posto.