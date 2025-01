Dakar, Mário Franco: “top10 era muito bom, mas o grande objetivo é terminar”

Mário Franco/Rui Franco correm este ano com o X-Raid YXZ 1000R, um protótipo side-by-side desenvolvido com base no modelo de produção Yamaha YXZ1000R. Mário Franco estreou-se no Dakar em 2022, repetindo a presença no ano passado já com o Yamaha YXZ 1000R Turbo T3. Mário Franco e Daniel Jordão tiveram uma performance de destaque, alcançando posições de Top 10 no novo Ranking Challenger em várias etapas.

Este ano, com o primo Rui Franco como navegador, Mário Franco cumpre a terceira participação no Dakar. Depois de um 13º lugar (2022) e de um 25º (o ano passado), o piloto de Alenquer, campeão nacional de todo-o-terreno em 2018 (categoria TT2), admite: “Se terminarmos classificados no top10 será muito bom, mas o grande objetivo é mesmo chegarmos ao pódio final. É um rali muito duro e longo e dizem que a primeira semana promete ser verdadeiramente difícil. Por isso, vamos procurar vencer as adversidades, sem correr riscos desnecessários. O importante é também mostrarmos o potencial e a fiabilidade dos carros da X-Raid que representamos, em exclusividade, em Portugal, bem como o profissionalismo da nossa equipa, cada vez mais focada em reforçar-se como uma das referências da modalidade”.