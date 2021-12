Dakar, Mário Franco: “O Drive to Survive motivou-me… tenho que ir treinar!” | AutoSport

Mário Franco vai disputar o Dakar pela primeira vez, mas a sua equipa a Franco Sport já lá esteve quatro vezes, duas na América do Sul, outras duas na Arábia Saudita, entre outros, a assistir Pedro de Mello Breyner. Com o # 324 no seu Yamaha, Mário e Rui Franco passam desta vez para o ‘lado de dentro’ da aventura. Neste entrevista, o homem da Francosport fala-nos dos objetivos, da Franco Sport, da ligação oficial à Yamaha como preparador da marca, e também do ‘estado da nação’ do CNTT. Por fim, falámos de ‘Dressage’ Equestre, e também de como o Drive to Survive da Netflix o motivou para fazer mais e melhor no CNTT.