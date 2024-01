Dakar, Mário Franco: “Não foi o Dakar que desejávamos, mas com tantos imprevistos foi concluído com sucesso” | AutoSport

A equipa Franco Sport concluiu a sua participação no Rali Dakar 2024 averbando hoje o 7º lugar entre os pilotos e equipas do Ranking Challenger inscritos no Campeonato do Mundo, depois de ter registado o 5º melhor tempo na classificação W2RC na 12ª e derradeira etapa que se disputou em Yanbu, na Arábia Saudita e que dá por concluída esta 46ª edição da prova rainha do todo-o-terreno mundial.

Em ano de estreia aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Turbo T3, Mário Franco e Daniel Jordão alcançaram o Top 10 do novo Ranking Challenger em duas das etapas: O 8º lugar no derradeiro setor seletivo que hoje se disputou e o 7º melhor tempo na segunda etapa.

Foram 14 dias da mais pura competição, que contou com uma etapa maratona e com a novidade da etapa 48H Crono. Foi um total de 7.881 quilómetros, dos quais 4.727 disputados em contrarrelógio. Para Mário Franco e Daniel Jordão foram mais de 100h aos comandos do Yamaha, num percurso marcado por alguns furos, alguns contratempos mecânicos e pedidos de assistência, a utilização do Joker, que após a ausência na 10ª etapa lhes permitiu prosseguir com a competição, mas acima de tudo, por muita aprendizagem e a satisfação de ter concluído com sucesso este duro Rali, cumprindo assim o objetivo a que se propunham à partida desta competição que não deu tréguas a pilotos e equipas.

“Não foi o Dakar que desejávamos, mas tendo em conta a dureza deste rallye todos os imprevistos que tivemos, podemos dizer que foi concluído com sucesso! Aprendemos muito e há muito a melhorar em todos os aspetos para que no próximo se consiga o resultado desejado. A todos os que nos apoiaram e a toda a equipa, muito obrigado! Agora o merecido regresso a casa”, salientou Mário Franco sobre a performance da Franco Sport na prova.