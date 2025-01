Dakar, Mário Franco: “esta primeira semana foi a mais difícil e dura de todas em que já participei”.

Hoje, é o dia do merecido descanso dos concorrentes ainda em prova na edição 2025 do Dakar. Para Mário Franco, “esta primeira semana foi, sem dúvida, a mais difícil e dura de todas em que já participei”.

“Dos 201 carros que começaram o Dakar, bem mais de metade já foram para casa ou só continuam em modo Dakar Experience. Por isso, só posso estar satisfeito e orgulhoso, por chegar ao final da primeira semana e pelo extraordinário trabalho que a Franco Sport está a fazer.

Quantas equipas é que se podem orgulhar de ainda terem todos os carros em prova?”, questiona Mário Franco, o piloto do X-Raid YXZ 1000R com o número 307 e o também responsável da Franco Sport. Uma das poucas estruturas portuguesas com lugar nas zonas reservadas às assistências no bivouac.

“Os primeiros dias não foram fáceis. Sofremos pequenos problemas que se traduziram em muitas horas perdidas na pista. Este é o terceiro Dakar que faço e esta primeira semana foi, sem dúvida, a mais difícil e dura. Basicamente, limitámo-nos a sobreviver, tendo em conta o estado em que encontrámos as pistas, depois da passagem dos primeiros carros e camiões.

Nos dois últimos dias já houve vários momentos em que também me diverti e acredito que as etapas dos próximos dias vão ser mais ao meu estilo. Estou surpreendido com a evolução que os carros sofreram em apenas um ano. O nosso é o do ano passado, bem mais estreito e menos comprido do que os da última geração e isso faz toda a diferença no seu comportamento dinâmico. Mas estamos mais determinados do que nunca em levar de vencida os desafios das próximas etapas”, confessa Mário Franco.

Depois de terem começado o Dakar na última posição, os primos Mário e Rui Franco já rodam entre os 15 mais rápidos e, na etapa de ontem (quinta-feira), ficaram mesmo a um passo do top10. A dupla parte, amanhã, na 25ª posição da classificação geral, entre os protótipos SSV da categoria Challenger.