Dakar: Mário Franco é o mais bem classificado dos portugueses | AutoSport

Os portugueses das quatro rodas continuam a sua aventura do Dakar e de um modo geral, as prestações estão a ser positivas. Os melhores classificados são Mário Franco/Rui Franco (Yamaha/Francosport), nos SSV T3, que depois de ontem terem chegado ao top 10, hoje já são sétimos da geral, depois do 11º lugar na etapa 3.

Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux Overdrive) tiveram um contratempo mecânico logo no primeiro dia, ao ficarem sem tração às quatro rodas e com isso tiveram muitas dificuldades na areia, acabando por terminar muito lá atrás. Desde aí, já recuperaram algumas posições, mas não tantas quanto esperavam. Enquanto não saírem dos lugares lá de trás, terão dificuldade em progredir na classificação.

Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini All4 Racing) começaram o Dakar na 15ª posição e já subiram para o 13º lugar. Um bom começo, em linha com os objetivos, que passam pelo Top 10.

Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) tiveram um primeiro dia difícil, mas já têm vindo a recuperar e já são 15º da geral.

Luís Portela Morais/David Megre (Can-Am/Bp Ultimate SSV Team) começou bem, com um nono lugar, mas o dia de hoje foi marcado por alguns contratempos e caíram do 11º para o 14º lugar da geral.

Rui Oliveira/Fausto Mota (Can-Am/CRN Competition Team) estão a fazer uma prova regular, são 21º depois de terem começado o Dakar no 10º lugar.

José Martins/Belivier/Gimbre, são 39º da geral, a mesma posição em que já estavam no dia de ontem. Por fim, no Dakar Classic, que demorou a arrancar, João de Almeida/João Sousa (Ssangyong da TH-Trucks) são 118º classificados. A aventura é bem mais importante que a classificação.