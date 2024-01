Dakar, Mário Franco: “A mudança de um carro para o outro é muito grande” | AutoSport

Mário Franco e o navegador Daniel Jordão iniciaram hoje a sua participação no Rali Dakar 2024, competição onde a equipa está a ter o primeiro contacto em competição com o Yamaha YXZ 1000R Turbo T3, com o qual disputam a categoria Challenger.

O prólogo de 28 km que hoje se disputou em Alula e que determina a ordem de partida para a primeira etapa não correu totalmente de feição à equipa Franco Sport, tendo o Yamaha inscrito com o número 317 registado um furo a meio do troço. A equipa optou por não mudar a roda dada a curta extensão da especial e no final mostrava-se extremamente motivada: “O prólogo correu bem, mas tivemos um furo a meio que nos fez perder algum tempo, depois o carro também perdeu alguma potência porque havia muita areia. Com um furo atrás, do lado esquerdo, optámos por não parar para trocar a roda. Se o fizéssemos iríamos perder muito tempo. Estamos satisfeitos. O prólogo vale o que vale. Amanhã é que começa o rali. É a primeira vez que estamos a conduzir este carro em prova, excluindo o shakedown, o feeling é muito bom. A mudança de um carro para o outro é muito grande. Este carro ao nível da suspensão é muito suave. O vidro trouxe-nos uma sensação de conforto diferente. Não temos bem noção da velocidade a que íamos. O carro é, de facto, impecável. O carro é novo e nossa relação com o carro é nova também, por isso, a nossa expectativa é gerir passo a passo. É tudo uma novidade, o navegador também é novo. A expectativa é boa, mas vamos ver como corre”, salienta Mário Franco no final do prólogo que a Franco Sport concluiu no meio da classificação Challenger.

Amanhã disputa-se a primeira etapa do Rali Dakar 2024 que ao longo de 414 km cronometrados, vai ligar Alula a Al Henakiyah. O desafio promete ser difícil e o traçado será inovador.