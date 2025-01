Dakar, Maria Luís Gameiro: “tenho de equilibrar o andamento com a precaução de não cometer erros”

Tem sido um Dakar muito duro e a dupla do Team Motivo JCB, Maria Gameiro e José Marques, têm sentido na pele essa dureza. Na quarta etapa do Dakar 2025, sexto dia de prova, a estreante nesta competição encontrou motivos para se animar.

A quarta etapa levou a caravana do Dakar de Al Henakiyah até Alula, na etapa maratona que voltou a testar a resistência das tripulações e das máquinas. Maria Luís Gameiro apresentou hoje um ritmo um pouco mais condizente com o seu potencial e terminou o dia na 35ª posição, sendo agora 38ª nas contas da geral, numa fase em que a lista de desistências continua a avolumar-se.

A piloto do Fenic X-Raid 1000R Turbo conseguiu recuperar tempo nesta etapa, apesar de a sua posição na estrada exigir muitas cautelas para evitar problemas. Com mais uma etapa rápida em perspetiva para amanhã, Maria Luís Gameiro pretende manter as cautelas e chegar ao dia de descanso para recuperar energias.

À chegada ao acampamento a piloto confidenciava que: “hoje o dia acabou por ser mais positivo, o que resultou numa subida na classificação. Conseguimos encontrar um ritmo mais condizente com o que podemos fazer, mantendo todas as cautelas que temos tido desde início. Os problemas nas etapas anteriores têm atrasado o nosso progresso e tenho de equilibrar o andamento com a precaução de não cometer erros que motivem danos e perdas de tempo. Reconheço que encontrar esse equilíbrio tem sido difícil, especialmente dada a nossa posição na estrada, com os troços a estarem muito danificados quando passamos, o que facilita o aparecimento de erros. Erros levam a problemas, que levam a mais erros, numa sucessão nem sempre fácil de quebrar.”

Maria Luís Gameiro acrescentou que:“a motivação mantêm-se intacta, apesar de todo o cansaço e do stress. Estamos ansiosos por chegar ao dia de descanso e, se o conseguirmos, será uma pequena vitória. Hoje, dia de etapa Maratona, estamos novamente sozinhos no acampamento, sem apoio. É mais um dos muitos desafios que temos encontrado, mas não esmorecemos e continuamos determinados em atingir os nossos objetivos.”