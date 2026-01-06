Dakar, Etapa 3: Maria Luís Gameiro com etapa segura

Maria Luís Gameiro concluiu a Etapa 3 do Dakar 2026 com uma prestação segura, privilegiando a consistência e a gestão do risco num dia particularmente exigente em termos de navegação e terreno.

Ao longo dos 421 quilómetros cronometrados em AlUla, a piloto portuguesa, acompanhada pela navegadora Rosa Romero, optou por um ritmo mais controlado do que na etapa anterior, terminando na 50.ª posição. A abordagem cautelosa revelou-se eficaz, sobretudo num dia em que vários candidatos à vitória perderam muito tempo devido a erros e dificuldades no percurso.

Entre pedras, pó intenso e armadilhas naturais, a dupla manteve o foco em preservar o MINI JCW T1+ e evitar incidentes, conseguindo completar a etapa sem problemas mecânicos relevantes. Houve ainda espaço para o espírito de solidariedade característico do rali, com Maria Luís e Rosa a ajudarem colegas de equipa da X-Raid, cedendo uma roda em plena especial.

Com o início iminente da primeira etapa maratona, a opção por não assumir riscos desnecessários ganha especial importância. A prioridade passou por garantir um carro em boas condições para enfrentar dois dias sem assistência, reforçando uma estratégia orientada para a regularidade e para a construção de um Dakar sólido e sustentável.

” Foi mais um dia duro em que não nos expusemos muito ao risco. Adotamos um ritmo conservador, pois além das pedras no troço, enfrentamos muito pó, que nos colocou em situações mais difíceis. Não conseguíamos chegar perto dos carros para darmos o Sentinel e por isso ficamos um pouco ´presas. Conseguimos evitar outro acidente, com um carro parado, que acabou por ser mais um grande susto. Esta etapa 3 foi muito exigente, mas a nossa toada cautelosa permitiu-nos chegar ao fim e até ajudar o Guillaume De Mévius e o Lionel Baud, a quem cedemos um pneu, respetivamente. Se não fosse a nossa ajuda, não teriam chegado ao fim. O Dakar é mesmo assim, com o espírito de entreajuda sempre muito presente.

Agora é tempo de preparar tudo, pois amanhã temos a etapa maratona. Sabemos da exigência deste tipo de etapas pelo que temos de preparar tudo ao pormenor para estarmos prontas para qualquer eventualidade. ”