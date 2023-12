Dakar marca o arranque do Mundial de TT (W2RC) 2024: muitos (e bons) inscritos | AutoSport

A prova de abertura do W2RC o Rali Dakar contará com um recorde de 20 participantes no grupo Ultimate, (anteriormente T1), 12 Challengers (anteriormente T3) e 11 SSV (anteriormente T4), com equipas inscritas provenientes de 19 países. A Toyota Gazoo Racing, a Nasser Racing by Prodrive, a Team Audi Sport e a X-Raid Mini JCW Team vão lutar pelos louros no Campeonato de Construtores da categoria principal.

O Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) continua a ganhar força e, à medida que a série sancionada pela FIA entra no seu terceiro ano, o apoio a cada uma das categorias de corrida, agora rebatizadas, está a aumentar rapidamente.

A A.S.O. anunciou um exigente calendário de cinco provas para 2024, que passa por Portugal e começa com o mundialmente famoso Rali Dakar, na Arábia Saudita, no próximo mês, e segue para o Abu Dhabi Desert Challenge, no final de fevereiro, um novo evento na Península Ibérica, no início de abril, com o BP Ultimate Rally Raid Portugal, um regresso ao Desafío Ruta 40, na Argentina, no início de junho, e o tradicional final nos desertos marroquinos, no início de outubro.

Os bicampeões Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel encabeçam a lista de inscritos, depois de terem mudado de equipa, defendendo agora o seu título em 2024 ao volante de um BRX Prodrive Hunter da Nasser Racing.

A Toyota conta com Yazeed Al-Rajhi, vice-campeão do ano passado, Lucas Moraes, Juan Cruz Yacopini, Guerlain Chicherit, Seth Quintero, campeão do W2RC T3 do ano passado, Guillaume de Mevius, Lionel Baud, Saood Variawa e Denis Krotov.

Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström conduzem os três Audi RS Q E-Tron E2, Martin Prokop está de novo inscrito num Ford Raptor e o atual campeão da Taça Europeia de Baja, Krzysztof Holowczyc, vai enfrentar a série num X-Raid JCW Rally Plus.

Há ainda inscrições adicionais de Aliyyah Koloc, Jean-Luc Ceccaldi e um par de X Rally Team Hunters para Marcos e Cristian Baumgart. O jovem espanhol Pau Navarro passou a pilotar um X-Raid Mini JCW Rally Plus depois de ter vencido a categoria T4 da Taça Baja Europeia da época passada.

A classe Challenger conta com quatro Can-Am Maverick XRS Turbo, sete Taurus T3 Max e um Yamaha YXZ 1000R. O campeão do ano passado da W2RC SSV (T4), Rokas Baciuška, e o vencedor do Dakar T3 de 2023, Austin Jones, representam a equipa de fábrica da Can-Am, com David Zille e Ricardo Porém a conduzirem também Can-Am.

Para além de uma Yamaha YXZ 1000R solitária para Mário Franco, a equipa polaca Energylandia Rally Team tem três Taurus T3 Max para Eryk, Michal e Marek Goczal, a Team BBR inscreveu um Taurus para Marcelo Tiglia Gastaldi e a equipa Taurus, em conjunto com a Red Bull Off-Road Junior Team, tem um Taurus para o piloto americano Mitch Guthrie. Nicolas Cavigliasso conduz um Taurus T3 Max da Wevers Sport ao lado da companheira de equipa saudita Dania Akeel.

A secção SSV terá nove BRP Can-Am Maverick XRS Turbo a disputar a supremacia com um par de Polaris RZR Pro R. João Ferreira (Can-Am Factory Team), agora na South Racing, tem o número mais baixo no Dakar, e encabeça a corrida contra o veterano Claude Fournier e o restante trio da South Racing Can-Am Team composto por Eduardo Pons, o campeão da Taça do Mundo Baja SSV, Cristiano de Sousa Batista e Sara Price.

Sebastian Guayasamin e Rebecca Busi também estão inscritos nos Can-Am da FN Speed Team.

Competiram na categoria no ano passado e terminaram em quinto e nono lugar na classificação por pontos. Yasir Seaidan, Andre Thewessen e a dupla da Polaris Michele Cinotto e Enrico Gaspari completam a lista de inscritos.

O Dakar começa em Al-Ula, a 5 de janeiro, e tem um dia de descanso em Riade, a 13 de janeiro, antes de terminar em Yanbu, a 19 de janeiro. Os concorrentes irão percorrer 4.727 quilómetros em contrarrelógio num extenuante percurso de 7.891 km. Será a 46.ª edição deste evento icónico e a quinta consecutiva a ter lugar inteiramente no Reino da Arábia Saudita.

A lista de inscritos conta com 199 carros e camiões (70 Ultimate, 43 Challenger, 36 SSV, três Stock e 47 Camiões). Pelo meio, 43 equipas inscritas no W2RC 2024.

O Dakar vai arrancar com uma grande reformulação da designação das provas, dos carros e dos campeonatos. Isto deverá tornar as várias classes e tipos de veículos mais fáceis de compreender, tanto para os concorrentes como para os fãs. Leia AQUI para mais pormenores.

https://www.autosport.pt/todooterreno/dakar/os-novos-nomes-das-categorias-no-dakar-w2rc/

2024 Dakar Rally – W2RC inscritos – Ultimate

Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Mathieu Baumel (FRA) Prodrive Hunter Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Timo Gottschalk (DEU) Toyota Hilux Overdrive Stéphane Peterhansel (FRA)/Edouard Boulanger (FRA) Audi RS Q E-tron E2 Carlos Sainz (ESP)/Lucas Cruz (ESP) Audi RS Q E-tron E2 Juan Cruz Yacopini (ARG)/Daniel Carreras (ESP) Toyota Hilux Overdrive Lucas Moraes (BRA)/Armand Monleón (ESP) Toyota GR DKR Hilux Mattias Ekström (SWE)/Emil Bergkvist (SWE) Audi RS Q E-tron E2 Martin Prokop (CZE)/Viktor Chytka (CZE) Ford Raptor RS Guerlain Chicherit (FRA)/Alex Winocq (FRA) Toyota Hilux Overdrive Denis Krotov (KGZ)/Konstantin Zhiltsov Toyota Hilux Overdrive Seth Quintero (USA)/Dennis Zenz (DEU) Toyota GR DKR Hilux Krzysztof Holowczyc (POL)/Lukasz Kurzeja (POL) X-Raid Mini John Cooper Works Rally Plus Guillaume de Mevius (BEL)/Xavier Panseri (FRA) Toyota Hilux Overdrive Saood Variawa (ZAF)/François Cazalet (FRA) Toyota GR DKR Hilux Lionel Baud (FRA)/Lucie Baud (FRA) Toyota Hilux Overdrive Pau Navarro (ESP)/Goncalo Reis (ESP) X-Raid Mini John Cooper Works Rally Plus Aliyyah Koloc (SYC)/Sébastien Delaunay (FRA) Red-Lined Revo+ Jean-Luc Ceccaldi (FRA)/Thomas Gaidella (FRA) MD Optimus Marcos Baumgart (BRA)/Kleber Cincea (BRA) Prodrive Hunter Cristian Baumgart (BRA)/Alberto Andreotti (BRA) Prodrive Hunter

2024 Dakar Rally – W2RC inscritos – Challenger

Rokas Baciuška (LTU)/Oriol Vidal (ESP) Can-Am Maverick XRS Turbo Eryk Goczal (POL)/Oriol Mena (ESP) Taurus T3 Max Mitch Guthrie (USA)/Kellon Walch (USA) Taurus T3 Max Marek Goczal (POL)/Maciej Marton (POL) Taurus T3 Max Austin Jones (USA)/Gustavo Gugelmin (BRA) Can-Am Maverick XRS Turbo David Zille (ARG)/Sebastian Cesana (ARG) Can-Am Maverick XRS Turbo Michal Goczal (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Taurus T3 Max Nicolas Cavigliasso (ARG)/Valentina Pertegarini (ARG) Taurus T3 Max Ricardo Porém (PRT)/Augusto Sanz (PRT) Can-Am MMP T3 Rally-Raid Mario Franco (PRT)/Daniel Jordão (PRT) Yamaha YXZ 1000R Marcelo Tiglia Gastaldi (BRA)/Carlos Sachs (BRA) Taurus T3 Max Dania Akeel (SAU)/Stéphane Duplé (FRA) Taurus T3 Max

2024 Dakar Rally – W2RC inscritos – SSV