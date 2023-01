Dakar: Mais um dia azarado para Ricardo Porém | AutoSport

Ricardo Porém, que ficou naturalmente muito satisfeito com o resultado do companheiro de equipa, João Ferreira, não teve tanta sorte, já que voltou a ter problemas, que neste Dakar têm sido mais do que muitos: “Uma pequena duna, uma espécie de lomba de areia, acabou por nos surpreender e caímos com mais força, partindo um amortecedor e um braço de suspensão.

Tivemos de parar e reparar para prosseguir. Felizmente, e porque nesta etapa só vamos ter duas horas de assistência rápida, numa espécie de etapa maratona improvisada devido ao mau tempo que se fez sentir, o carro está em excelente condições e estamos prontos para amanhã. Queria dar, uma vez mais, os parabéns ao João pelo resultado obtido. Estou mesmo contente por ele!”

Na oitava etapa, os pilotos vão regressar a Riad serpenteando os belos vales no coração das montanhas antes de chegar a um deserto aberto. Esta é a etapa que irá fechar o intenso programa da primeira semana de Dakar, à qual se segue um merecido dia de descanso.