Dakar: Magic Macík nos Camiões, Loprais continua a espera… | AutoSport

A bandeira da República Checa a tremular na brisa sobre o Lac Rose é uma imagem clássica dos anos 90, uma era sinónimo do Tatra conduzido por Karel Loprais, que obteve o seu último triunfo em 2001. No seu país, para pegar na tocha, os seus compatriotas contavam naturalmente com o seu sobrinho, Aleš Loprais, que esteve perto do triunfo sem nunca obter a consagração (3º em 2007, 4º em 2015, 5º em 2019-21).

No final, foi Martin Macík que voltou a colocar o seu país no topo da categoria dos camiões, e com muito brio. E, no entanto, no início ninguém parecia capaz de bater Janus van Kasteren na luta pelo triunfo, nem mesmo Aleš Loprais, o seu principal rival no ano passado antes de um abandono prematuro.

Loprais tentou valentemente no início da corrida, mas van Kasteren estava sempre um passo à frente.

Quanto a Macík, demorou algum tempo a ‘aquecer’. Depois de se ter distanciado três quartos de hora no final da etapa 4, mostrou-se paciente, à espera de aproveitar os mais pequenos erros dos seus rivais.

Como diz o ditado, o tempo chega para quem espera. Durante a etapa 48 HR Chrono, a sexta etapa disputada em dois dias e considerada por Macík como a mais difícil das suas 12 participações no Dakar, Loprais perdeu mais de uma hora nas dunas do Bairro Vazio.

A sanção foi quase três vezes pior para van Kasteren, acabando com as esperanças do holandês de defender o seu título. Este facto levou Macík ao topo da classificação geral. Ao volante do seu fiel Iveco, carinhosamente apelidado de “Cenda”, Macík ficou entre os três primeiros em cada uma das etapas desde o quinto dia do rali. Com quatro vitórias em etapas e uma vantagem de quase duas horas à chegada a Yanbu, a tripulação do “Cenda” acabou por desfrutar de uma segunda semana de prova sem problemas.

FOTO ASO/DPPI