Dakar: Macik e Loprais empatados com 19 Vitórias nos Camiões
Martin Macik demorou a entrar no ritmo na edição 2026 do Dakar, conquistando a primeira vitória apenas na quarta etapa, que o levou à liderança da geral. Ao vencer a quinta etapa no dia seguinte, elevou o número de triunfos em especiais para 19, igualando exatamente o registo de Ales Loprais.
Esta paridade pouco disfarça a ascensão do mais jovem dos pilotos checos, que nas últimas duas edições juntou o nome à lista de vencedores, enquanto Loprais persegue tal feito há quase 20 anos. Ales Loprais conduziu o seu primeiro camião Tatra na última edição africana do Dakar, terminando em terceiro e conquistando a primeira vitória em etapa.
Resistência face ao domínio russo
Loprais suportou durante longo tempo a dominação dos camiões russos Kamaz, mas desde 2023 retomou vitórias em especiais com maior regularidade, melhorando igualmente os resultados na geral – como o segundo lugar em 2024 atrás de Janus van Kasteren.
Trajetória acelerada de Martin Macik
Comparativamente, o percurso de Macik tem sido muito mais rápido: estreou-se ao volante do seu primeiro camião no Dakar em 2015, construindo uma carreira de progressão acelerada que o colocou ao nível do histórico Loprais em apenas 11 participações.
FOTO Facebook Martin Macik
