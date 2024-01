Dakar: Luta Audi/BRX Prodrive com Toyota à espreita | AutoSport

Quando há dois dias Sébastien Loeb penalizou propositadamente e passou de estar a 15 minutos da frente para 43 a maioria acreditou que tinha sido um erro, e na verdade a resposta é… ‘nim’! Vendo a esta distância, cortou para metade a distância para o líder, mas houve algo com que não contava e sucedeu. Depois do seu colega de equipa ter preferido não usar qualquer estratégia antes da etapa maratona de 48 horas, Attiyah venceu a etapa 5 e foi para a frente da corrida, mas o que Loeb não contava era que os Audi se chegassem tão depressa à frente e que Attiyah fosse tão rápido ao rodar na frente. Por um lado, Carlos Sainz acertou ao ceder cerca de nove minutos e Loeb exagerou com o que cedeu.

Nasser andou bem mesmo sem trilhos e Loeb estava muito atrás, com muita gente para ultrapassar. Os Audi chegaram-se mais facilmente à frente, e com isso têm ainda uma boa vantagem para Loeb, no final da etapa 6.

Agora, vamos ver o que nos traz a segunda semana de prova, sendo que o BRX Prodrive Hunter T1+ parece continuar a não ter uma fiabilidade perfeita tal como os Audi. Nesse particular, a Toyota parece melhor, mas também já tiveram revezes significativos, mas ainda assim têm quatro carros no top 12.

Sem dúvida que parece a esta distância que o Dakar se via resolver entre os Audi de Carlos Sainz e Mattias Ekström e o BRX Prodrive de Sebastien Loeb, mas convém não descurar o quarto posto de Lucas Moraes com a Hilux T1+ da Toyota Gazoo Racing, que está a 1h04m00s do líder, e os concorrentes que se seguem estão todos a distâncias que lhes permite aproveitar ‘azares’ dos homens da frente. Guillaume De Mevius (Overdrive Racing) é quinto a 1h09m47s, Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing) sexto a 1h25m16s, Martin Prokop (Orlen Jipocar Team) sétimo a 1h35m04s, Guy David Botterill (Toyota Gazoo Racing) oitavo a 1h49m31s , Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team) nono a 1h52m20s e a fechar o top 10 o surpreendente Eryk Goczal/Oriol Mena (Taurus Energylandia Rally Team) a 1h52m30s, com o Challenger T3.

Loeb queixou-se de problemas de fiabilidade no seu Hunter: “A certa altura, não consegui mais mudar de marcha. Ficou preso e depois desapareceu. O diferencial, o mesmo. De repente, fez um grande barulho no diferencial, eu disse para mim mesmo: “é isso, vamos parar”, mesmo estando apenas no km 300 da especial. E então, finalmente, funcionou, nós rolamos.”

Se fosse só pela velocidade, diríamos que Loeb tem andamento para suplantar os Audi, mas o Dakar é muito mais do que isso, vai haver erros, pequenos azares, talvez menos furos, mas a verdade é que já aconteceu tanta coisa e ainda só passou meio Dakar…

FOTO Dakar Red Bull ContentPool