Dakar, Luis Portela Morais pronto para o arranque: “representar Portugal da melhor forma”

Luís Portela Morais e David Megre estão agora em contagem decrescente para o primeiro dia de corrida que terá lugar amanhã com o prólogo de 29km que dará o mote para alinhar os pilotos para a partida da primeira especial.

“Hoje foi dia de Shakedown. Para mim e para o David hoje foi o nosso segundo dia aqui no Dakar. Ontem esteve uma tempestade de areia durante todo o dia e toda a noite. Felizmente durante o shakedown acalmou um pouco, mas foi uma noite complicada, com imenso barulho. Felizmente que temos uma Topo Tents que deu para amenizar a situação. Amanhã começa o Dakar com o prólogo que é bastante importante para definir a ordem de partida. Vamos com certeza dar todos o nosso melhor para poder representar Portugal da melhor forma”, revelou Luís Portela Morais

A edição de 2025 do Rali Dakar arranca já amanhã com um prólogo de 29km cronometrados onde os pilotos vão percorrer largas pistas de terra e cascalho intercaladas com seções técnicas.