Dakar, Luís Portela Morais: “Objetivo continua a ser o de lutar para chegar ao fim” | AutoSport

A dupla Luís Portela Morais e David Megre aos comandos de um Can-Am manteve, na segunda parte da etapa inaugural iniciada ontem com o prólogo, um excelente ritmo de corrida que lhe permite manter-se no Top 10 da classificação geral SSV desta 44ª edição do Rali Dakar. Nos 334 km de especial cronometrada registaram hoje o 9º tempo absoluto.

“O nosso objetivo continua a ser o de lutar para chegar ao fim e é nesse sentido que é orientada a condução da nossa corrida. A etapa de hoje foi muito gira, mas também muito dura com mais de trezentos quilómetros em areia bastante mole. Mesmo assim conseguimos furar numa das poucas pedras que havia neste percurso”, explicou o piloto da equipa BP Ultimate SSV à chegada a Ha’il onde se manteve o bivouac.

“Tivemos apenas um pequeno contratempo mecânico, mas que só descobrimos à chegada. Uma falha no turbo que pelos vistos já estava assim há vários dias, mas que eu pensava ser própria do carro. Agora vai ser corrigido, mas não nos afetou de forma significativa”, acrescentou o piloto que este ano se estreia no Dakar aos comandos de um SSV Can-Am, depois de já ter competido de moto.

Amanhã deveria ser realizada a primeira parte de etapa maratona que teve de ser cancelada e o bivouac alterado de Al Artawiyah para Al Qaisumah devido ao mau tempo e às chuvas que deixaram o local previsto, sem condições para receber a caravana desta 44ª edição do Rali Dakar. Os concorrentes vão ter pela frente o percurso cronometrado de 339 Km que estava previsto para esta 2ª etapa.