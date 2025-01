Dakar: Luis Portela Morais estreou G-ECKO: “o nosso carro é um protótipo espetacular”

Luís Portela Morais, navegado por David Megre, cumpriu com sucesso o prólogo do Dakar Rally disputado num percurso de 29 quilómetros próximo de Bisha, cidade da Arábia Saudita que este ano recebeu a caravana do maior evento mundial de desporto motorizado, sendo o palco do arranque da edição de 2025. Os pilotos do bp Ultimate Adventure Team, que se apresentam aos comandos do protótipo G-ECKO, único modelo até agora construído da nova geração de viaturas produzidas pelo G Rally Team, tiveram um bom desempenho no prólogo averbando um tempo no Top 10 Challenger, Categoria que se notabiliza por uma enorme competitividade e com inúmeros candidatos para a luta pelas primeiras posições.

“Foi um prólogo muito rápido, com a pista já muito destruída. Terminámos o prólogo sem uma porta. Um problema que foi ultrapassado rapidamente com a ajuda da equipa. O nosso carro é um protótipo espetacular. Em termos mecânicos o carro é muito, muito bom. Acreditamos que podemos fazer boas etapas nas próximas duas semanas e terminar esta grande aventura, é esse o nosso grande objetivo, mas hoje ainda foi o primeiro dia. O que interessa é ir chegando ao final das etapas e concluir a prova sem problemas”, referiu Luis Portela Morais no bivouac.

Amanhã disputa-se a primeira etapa da 47ª edição do Rally Dakar. Será uma etapa com 500 km de extensão, dos quais 412 serão cronometrados e que terá partida e chegada a Bisha. Adaptação será a palavra de ordem para esta etapa que vai percorrer vários tipos de pisos, o que exigirá um ajuste constante da velocidade, especialmente porque os concorrentes irão encontrar várias passagens de rocha e pedra. Perto de meio percurso será necessário um cuidadoso trabalho de navegação para encontrar o caminho e sair corretamente de um labirinto de trilhos.