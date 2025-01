Dakar, Luís Portela Morais em sétimo nos Challenger: “estamos satisfeitos com o nosso trabalho2

O 47º Rali Dakar teve o seu dia de descanso em Hail, na Arábia Saudita e Luís Portela Morais aproveitou esta oportunidade para recuperar as energias, rever a mecânica do G-ECKO de competição e ajustar as estratégias para as próximas jornadas, tendo em linha de conta o grande objetivo da equipa que é trazer para Portugal a medalha de finalista da corrida.

Num momento em que foram já cumpridas cinco das 12 etapas que compõem este rali,a dupla do bp Ultimate Adventure Team tem estado em destaque nesta competição pela consistência e fiabilidade que têm apresentado desde o início, o que permite à formação portuguesa ocupar a sétima posição da classificação geral da muito competitiva categoria Challenger igualando para já o excelente resultado que ambos obtiveram na estreia em SSV no ano de 2022.

Mesmo perante a forte concorrência e a extrema dureza que tem caracterizado esta edição do Rali Dakar, Luís Portela Morais tem mostrado toda a sua competitividade ao imprimir um andamento eficaz que lhe permitiu assegurar uma boa posição para atacar a segunda semana desta longa maratona de todo-o-terreno.

Apesar de algumas adversidades, Luís Portela Morais faz um balanço positivo da competição:“concluímos a primeira semana do Dakar, que foi bastante dura e está a colocar à prova a fiabilidade das máquinas. Felizmente conseguimos completar todos os dias e estamos satisfeitos com o nosso trabalho.

Hoje foi dia de descanso por isso dormimos num hotel e fizemos revisão total ao carro. Foi bom para repor as energias. Quero deixar uma nota de destaque à participação dos jovens pilotos Alexandre Pinto e Gonçalo Guerreiro que têm feito uma excelente participação na corrida. Amanhã começa a segunda parte do Dakar e aguarda-nos uma etapa muito dura e é certo que vamos acabar de noite. Temos de ter muito cuidado nos últimos quilómetros. Vamos tentar dar o nosso melhor e ultrapassar as dificuldades”, explicou Luís Portela Morais.

Após o merecido dia de descanso, os pilotos do 47º Rali Dakar voltam à competição. A segunda semana da prova vai contar com etapas mais longas, mas não menos complexas. A primeira especial após o dia de descanso conta com 606 km cronometrados e apresenta um percurso composto por dois troços muito diferentes. Os participantes terão de estar atentos para evitar ficar presos em todo o tipo de armadilhas quer seja na areia, colinas, pequenas dunas ou trilhos.