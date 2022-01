Dakar, Luís Portela Morais e David Megre arrancam no Top 10 | AutoSport

Luís Portela Morais e David Megre aos comandos de um Can-Am iniciaram hoje a sua participação na 44ª edição do Rali Dakar averbando o 8º tempo entre os SSV no prólogo de 19 km disputado na etapa que ligou Jeddah a Ha’il.

“Depois de vários dias aqui na Arábia Saudita tivemos hoje finalmente a primeira etapa. Foi uma etapa longa com quase 800 quilómetros e apenas o prólogo com 19 quilómetros. Correu-nos bastante bem. Foi um prólogo todo em areia. Foi bom voltar às dunas. Já tínhamos saudades de andar nas dunas. Foi apenas um aperitivo para as próximas duas semanas. Na parte da ligação após o prólogo choveu e foi bastante duro” explicou o piloto da equipa BP Ultimate SSV à chegada a Ha’il onde foi feita a apresentação de todos os participantes na prova.

Amanhã os concorrentes terão pela frente uma especial de 334 km e mais 212 km de ligação nas paisagens montanhosas do norte da Arábia Saudita que fazem parte dos contrastes de percurso que do Dakar apresenta. A areia já faz parte do “menu” e por enquanto apresenta-se em forma de trilhos numa etapa que será um quebra-cabeças no que à navegação diz respeito. Segundo a organização o foco estará nos co-pilotos e quem tentar optar por um atalho será penalizado.