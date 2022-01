Dakar, Luís Portela Morais: “conseguimos cumprir os objetivos a que nos propusemos” | AutoSport

Luís Portela Morais e David Megre já estão em Portugal depois de terem concluído o Rali Dakar 2022, que terminou em Jidá, onde conquistaram o sétimo lugar da classificação geral dos SSV, categoria onde fizeram este ano a sua estreia na prova. Destaque ainda para o facto de terem sido a melhor equipa portuguesa neste 44º Rali Dakar.

A longa maratona de todo-o-terreno contou com 8.177 quilómetros, dos quais 4.258 Km foram cronometrados, foi difícil, mas Luís Portela Morais cumpriu o seu sonho de chegar ao fim da aventura. Na sua primeira presença na prova, em 2017, numa altura em que se tinha acabado de sagrar campeão nacional de Rugby, acabou por desistir após uma queda que o obrigou inclusivamente a ser hospitalizado. Este ano a dupla formada por Luís Portela Morais e David Megre reuniu todas as condições para regressar a esta grande aventura e tanto o piloto como o navegador estão satisfeitos por atingir a meta final.

“Estamos muito contentes. Foi um Dakar em que conseguimos cumprir os objetivos a que nos propusemos. O resultado final foi um bónus para nós. O nosso maior foco era terminar a corrida, mas sempre pensámos que seria exequível ter um bom resultado e mostrámos que isso era possível. Quero agradecer aos nossos mecânicos pelo trabalho e dedicação. Agradeço aos nossos patrocinadores porque sem eles não seria possível estar à partida do Dakar. Acima de tudo queremos agradecer por terem acreditado no nosso projeto e que era possível fazer este resultado. Agradecemos às nossas famílias por toda a cooperação. Por último queremos agradecer o apoio de todos os portugueses que foi muito importante para ultrapassarmos as dificuldades. Fazer o Dakar é muito difícil, tanto pelo desgaste físico como psicológico, e sentir que temos pessoas que nos dão alento é muito positivo. Agora temos que ponderar o que vamos fazer em 2022. Queremos realizar um projeto ambicioso que nos dê uma motivação diferente e novos objetivos. O sonho de terminar o Dakar foi cumprido e agora queremos trabalhar num projeto futuro que talvez no curto ou medio prazo possamos comunicar”, revelou Luís Portela Morais já regressado da sua participação no 44º Rali Dakar.