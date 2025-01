Dakar, Luís Portela Morais: “concluir etapas para terminar a corrida…”

Luís Portela Morais e David Megre, dupla do bp Ultimate Adventure Team concluiu hoje a quinta etapa do 47º Rally Dakar, a segunda parte de uma difícil jornada maratona, na étima posição da classificação geral da muito competitiva categoria Challenger. A etapa foi particularmente difícil para a dupla que registou algumas dificuldades mecânicas no protótipo G-ECKO o que não permitiu ao piloto impor o ritmo muito eficaz e constante que tem sido sua premissa ao longo da corrida.

Mesmo assim Luís Portela Morais enfrentou com sucesso as dificuldades e conseguiu concluir o setor seletivo averbando o 18º tempo da sua categoria, gastando um total de 6h06m14s e continuando a fazer uma corrida muito consistente com o foco no objetivo principal da equipa que é o de chegar ao fim da corrida: “Etapa Maratona terminada. Hoje tivemos alguns problemas no carro desde que saímos do bivouac.

Ao fim de 250 metros já estávamos parados e aí perdemos cerca de 35 minutos. Conseguimos resolver o problema, mas quando chegámos à neutralização o carro voltou a dar um erro.

Estivemos mais 10 minutos parados a tentar resolver a situação. Depois entrámos em modo de gestão para tentar trazer o carro até ao final. Essa continua a ser a nossa grande meta, ou seja, concluir uma etapa de cada vez e assim continuar a encontrar forças para terminar a corrida. Amanhã é dia de descanso e por isso vamos trabalhar no carro para ver se encontramos a solução para o problema que nos afetou”, explicou Luís Portela Morais no final da etapa.

Cumpre-se amanhã em Hail o dia de descanso da 47ª edição do Rali Dakar que pela sexta vez consecutiva se realiza na Arábia Saudita. Este dia permite aos pilotos retemperar forças para as etapas que se seguem e é a oportunidade de fazer uma revisão a fundo das máquinas. Após o descanso os pilotos terão de ultrapassar mais sete especiais num total de 2383km cronometrados.