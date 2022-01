Dakar, Lucio Alvarez em linha com o objetivo: melhorar o 5º lugar de 2012 | AutoSport

Lucio Alvarez/Armand Monleon (Toyota/Overdrive Toyota) chegaram ao dia de descanso no quinto lugar da geral a 15 minutos do quarto lugar. A última etapa antes do descanso foi a que lhe correu pior, foi 32º e com isso perdeu o quarto lugar da geral em que se encontrava.

O piloto de Mendoza regressou este ano ao Dakar, depois de ter estado ausente durante três edições, num Toyota Hilux da equipa Overdrive. Depois de ter ganho o Rally do Cazaquistão ter feito um pódio em Marrocos e um segundo lugar no recente Abu Dhabi Desert Challenge, começou no Dakar nos quads em 2010, entre 2011 e 2015, continuou a participar no Dakar sul-americano, sendo o seu melhor resultado o 5º lugar na edição de 2012. Após um hiato de duas provas, regressou em 2018, e conseguiu terminar no top 10 dos carros. Numa Toyota Hilux Overdrive T1+, o objetivo é melhorar o 5º lugar obtido no Dakar sul-americano de 2012. E está em linha com esse objetivo…

Photo Eric Vargiolu DPPI